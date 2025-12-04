Κλίπερς: Σοκαρίστηκαν οι Λέοναρντ και Χάρντεν με το τέλος του Κρις Πολ

Ο Κρις Πολ αποτελεί παρελθόν από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Καουάι Λέοναρντ και Τζέιμς Χάρντεν δυσκολεύτηκαν να το πιστέψουν.

Ο Κρις Πολ βρίσκεται στην τελευταία σεζόν της καριέρας του και θα αποσυρθεί μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Ο θρυλικός γκαρντ ήθελε να τελειώσει με τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς και έτσι υπέγραψε εκεί το καλοκαίρι για έναν χρόνο.

Ωστόσο, δεν θα ολοκληρώσει εκεί την σεζόν και την καριέρα του. Οι «Κλιπς», χωρίς να υπάρχουν νωρίτερα φήμες και διαρροές για προβλήματα, ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Πολ.

Μάλιστα, φαίνεται πως αυτή η απόφαση προκάλεσε σοκ και στους αστέρες του οργανισμού. Οι Καουάι Λέοναρντ και Τζέιμς Χάρντεν δεν μπόρεσαν να πιστέψουν στα μάτια τους μόλις διάβασαν την είδηση.

«Είμαι εξίσου μπερδεμένος και σοκαρισμένος με εσάς, τον κόσμο. Σίγουρα με εξέπληξε. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Κρις, ήταν πολλά τα πράγματα που αντιμετωπίζαμε. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Πρέπει να επικεντρωθώ σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθώ και σε αυτό που μπορώ να ελέγξω. Υποθέτω ότι η διοίκηση θεώρησε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση για τον οργανισμό» ανέφερε ο «Μούσιας» μετά το ματς με τους Ατλάντα Χοκς.

Από την πλευρά του, ο «Claw» είπε: «Ήταν σοκαριστικό για εμένα. Υποθέτω είχαν μία συζήτηση και η διοίκηση πήρε μία απόφαση».