Υπό καθεστώς ελέγχου το ματς της Παρτιζάν με την Μπάγερν, ανακοίνωση της σερβικής ομάδας

Η έκρυθμη κατάσταση στην Παρτιζάν ανάγκασε την Euroleague να θέσει το ματς με την Μπάγερν Μοναχου υπό καθεστώς ελέγχου.

Η σερβική ομάδα θυμίζει καζάνι που βράζει μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τα δημοσιεύματα για έντονες αντιδράσεις στο ματς τους Βαυαρούς να δίνουν και να παίρνουν.

Υπάρχει μεγάλος φόβος για τα επεισόδια και διαμαρτυρίες προς την πλευρά του προέδρου της Παρτιζάν, Όστογια Μιχάιλοβιτς, με την Euroleague να θέτει την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague στο Βελιγράδι υπό έλεγχο.

Mάλιστα ανακοίνωση εξέδωσε και η Παρτιζάν, που ενημέρωσε για τους κινδύνους που κρύβει το παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Παρτιζάν έχει λάβει αρκετές προειδοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες ότι ο αποψινός αγώνας εναντίον της Μπάγερν θα τεθεί υπό ειδικό έλεγχο, τόσο από την Euroleague όσο και από ολόκληρο το ευρωπαϊκό κοινό μπάσκετ!

Ο σύλλογος έχει ήδη αντιμετωπίσει κυρώσεις αυτή τη σεζόν λόγω ακατάλληλων περιστατικών στο γήπεδο, οπότε αυτή τη φορά απευθύνεται στους οπαδούς, υπενθυμίζοντάς τους να μην ξεχνούν πόση προσπάθεια καταβλήθηκε για την απόκτηση της άδειας της Euroleague και πόση ζημιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι απερίσκεπτες και ανεύθυνες ενέργειες.

Σε μέρες που τα συναισθήματα είναι έντονα, είναι εύκολο να χάσει κανείς τη λογική του και να κάνει μια χειρονομία που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Για το καλό της Παρτιζάν, οι οπαδοί καλούνται να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους με οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας».