Απίστευτο ή και όχι: Στο 1,19 να εκτελέσει ο Ολυμπιακός παραπάνω βολές από τη Φενέρ!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και οι στοιχηματικές αποδόσεις για τις ελεύθερος του αγώνα... βγάζουν μάτια.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν επικίνδυνη αποστολή απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης για την 14η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο οι μπουκ τους θέλουν ως απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, σε αποδόσεις περί το 1,40 για τον Ολυμπιακό και 3,50 για την τουρκική ομάδα.

Εκείνο ωστόσο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση (ή μήπως όχι...) είναι οι στοιχηματικές αποδόσεις για τις βολές της αναμέτρησης.

Οι Πειραιώτες θυμίζουμε πως βρίσκεται στη 2η θέση της διοργάνωσης με τις περισσότερες βολές, παίρνοντας 19,4 κατά μ.ο. ανά ματς, ενώ μόνο η Ντουμπάι BC έχει περισσότερες (20,2).

Ως εκ τούτου το να έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα περισσότερες εύστοχες ελεύθερες βολές στον αγώνα πληρώνει μόλις στο 1,19 (!) και στο 3,95 η Φενέρμπαχτσε.