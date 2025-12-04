MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα αποτελέσματα του NBA: Eπιστροφή στις νίκες για Μπακς αλλά αγωνία για Γιάννη

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Εννιά ματς περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από οκτώ σερί ήττες να επιστρέφουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, χάνοντας όμως με τραυματισμό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στα άλλα αποτελέσματα που ξεχώρισαν, οι Σπερς έφυγαν «ατσαλάκωτοι» από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-122
Ιντιάνα Πέισερς - Ντένβερ Νάγκετς 120-135
Ορλάντο Μάτζικ - Σαν Αντόνιο Σπερς 112-114
Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Κλίπερς 92-115
Νιου Γιορκ Νικς - Σάρλοτ Χόρνετς 119-104
Σικάγο Μπουλς - Μπρούκλιν Νετς 103-113
Χιούστον Ρόκετς - Σακραμέντο Κινγκς 121-95
Μιλγουόκι Μπακς - Ντιτρόιτ Πίστονς 113-109
Ντάλας Μάβερικς - Μαϊάμι Χιτ 118-108

Τα αποτελέσματα του NBA: Eπιστροφή στις νίκες για Μπακς αλλά αγωνία για Γιάννη