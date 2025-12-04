Τα αποτελέσματα του NBA: Eπιστροφή στις νίκες για Μπακς αλλά αγωνία για Γιάννη

Εννιά ματς περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από οκτώ σερί ήττες να επιστρέφουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, χάνοντας όμως με τραυματισμό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.