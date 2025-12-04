Τα αποτελέσματα του NBA: Eπιστροφή στις νίκες για Μπακς αλλά αγωνία για Γιάννη

Στα άλλα αποτελέσματα που ξεχώρισαν, οι Σπερς έφυγαν «ατσαλάκωτοι» από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-122
Ιντιάνα Πέισερς - Ντένβερ Νάγκετς 120-135
Ορλάντο Μάτζικ - Σαν Αντόνιο Σπερς 112-114
Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Κλίπερς 92-115
Νιου Γιορκ Νικς - Σάρλοτ Χόρνετς 119-104
Σικάγο Μπουλς - Μπρούκλιν Νετς 103-113
Χιούστον Ρόκετς - Σακραμέντο Κινγκς 121-95
Μιλγουόκι Μπακς - Ντιτρόιτ Πίστονς 113-109
Ντάλας Μάβερικς - Μαϊάμι Χιτ 118-108