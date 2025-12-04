Οι Ρόκετς ισοπέδωσαν τους Κινγκς

Οι Χιούστον Ρόκετς, έστησαν πάρτι απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη (121-95).

Οι Τεξανοί δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στους Κινγκς, όμως στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικοί και καθάρισαν από το τρίτο δωδεκάλεπτο την υπόθεση νίκη.

Έτσι, οι Ρόκετς πανηγύρισαν την 14η νίκη τους την φετινή σεζόν, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-5 και βρίσκονται στην 3η θέση της δυτικής περιφέρειας, μια νίκη πίσω από τους Λέικερς.

Οι Κινγκς από την άλλη γνώρισαν την 17η νίκη τους, έχουν ρεκόρ 5-17 και βρίσκονται στην 14η και προτελευταία θέση της Δύσης, μπροστά μόνο από τους Πέλικανς που έχουν ρεκόρ 3-19.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Μαξίμ Ρεϊνό να ξεχωρίζει για τους Κινγκς, έχοντας 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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