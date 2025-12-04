Οι Μπακς έχασαν με τραυματισμό τον Γιάννη αλλά πήραν τεράστια νίκη κόντρα στους Πίστονς

Η ατυχία με τον Έλληνα σούπερ σταρ δεν επηρέασε καθόλου τους Μιλγουόκι Μπακς, που επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας των Ντιτρόιτ Πίστονς με 113-109

Τα «Ελάφια», μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το παρκέ, με τον «Greek Freak», χωρίς να έχει επαφή με αντίπαλο να πέφτει στο παρκέ, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στην δεξιά γάμπα.

Η απουσία του ηγέτη τους, ωστόσο δεν επηρέασε τους Μπακς, που έψαχναν απεγνωσμένα μια σημαντική νίκη, μετά από οκτώ σερί αρνητικά αποτελέσματα και την βρήκαν απέναντι στην κορυφαία -μέχρι στιγμής- ομάδα της Ανατολής.

Τα «Ελάφια», φλέρταραν και πάλι με την ήττα, όμως έβγαλαν τρομερή αντίδραση στην τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και έκαναν το comeback στα νικηφόρα αποτελέσματα με εμφατικό τρόπο.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπακς, ενώ για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Τομπάιας Χάρις με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης