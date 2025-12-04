Περίπατος των Νικς απέναντι στους Χόρνετς

Οι Νιου Γιορκ Νικς, πέρασαν ένα ξεκούραστο βράδυ απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς επικρατώντας με 119-104.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν στο ματς με ορμή και προηγήθηκαν με 27-12 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Χόρνετς απάντησαν στην δεύτερη περίοδο και μείωσαν στους έξι πόντους (53-47).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νικς πάτησαν ξανά το... γκάζι και με επί μέρους 37-28 στην τρίτη περίοδο, πήραν ξανά διψήφια διαφορά (90-75), διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι την λήξη του αγώνα.

Έτσι, οι Νικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-7 και παραμένουν σταθερά στην 4η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Χόρνετς έπεσαν στο 6-16 και δύσκολα θα διεκδικήσουν κάτι την φετινή σεζόν.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 35 πόντους, 18 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νιου Γιορκ Νικς, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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