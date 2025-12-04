Μεγάλο διπλό των Μπλέιζερς στην έδρα των Καβαλίερς

Oι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με εκπληκτική εμφάνιση, άλωσαν την έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας με 110-122.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 33-36, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 10 πόντων (58-68).

Η κυριαρχία των Μπλέιζερς συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου αύξησαν την διαφορά στο +14 (85-99), με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον έλεγχο και στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπλέιζερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-13, ενώ οι Καβαλίερς, έπεσαν στο 13-10, χάνοντας έδαφος στην βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας.

Ντένι Αβντίγια με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπλέιζερς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να το «παλεύει» για τους Καβαλίερς έχοντας 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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