Οι Σπερς έφυγαν αλώβητοι από το Ορλάντο

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά από τους Ορλάντο Μάτζικ, πήραν ένα μεγάλο διπλό επικρατώντας με 112-114.

Οι Τεξανοί ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με 29-31 στην λήξη της πρώτης περιόδο, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα εννιά πόντων (49-58).

Στο δεύτερο μέρος οι Μάτζικ, ισορρόπησαν και προσπάθησαν να ροκανίσουν την διαφορά, όμως οι Σπερς βρήκαν τις λύσεις και έφυγαν από το Ορλάντο με την 15η νίκη τους στη σεζόν.

Έτσι, οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 15-6 και παραμένουν στα ψηλά... πατώματα της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Ορλάντο Μάτζικ έπεσαν στο 13-8.

Ο ΝτεΆρον Φοξ με 31 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Φραντζ Βάγκνερ να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ, έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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