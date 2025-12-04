Παίζει ο Γιάννης στην κρίσιμη «μάχη» των Μπακς με τους Πίστονς

Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν φουντώσει στην Αμερική, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να παίζει κανονικά στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Νωρίτερα έπεσε η «βόμβα» περί αιτήματος του «Greek Freak» να δοθεί μέσω ανταλλαγής από τους Μπακς, όντας εκνευρισμένος από τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα των «Ελαφιών».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα και θα αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Πίστονς και μετά το τέλος του αγώνα, αναμένεται η αντίδρασή του.

H αναμέτρηση των «Ελαφιών», με το Νο1 της Ανατολής την φετινή σεζόν έχει κρίσιμο χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι Μπακς προέρχονται από εφτά σερί ήττες και για την ώρα έχουν τεθεί εκτός ακόμη και από τις θέσεις που οδηγούν στο play in tournament.