Σαράνια: «Ένταση στα αποδυτήρια των Μπακς - Εκνευρισμένος με το σερί ηττών ο Γιάννης» (vid)

Η «βόμβα» περί αιτήματος του Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρήσει από τους Μπακς μέσω trade έχει ταρακουνήσει το NBA, με τον Σαμς Χαράνια να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Νο1 insider του NBA, σε εκπομπή του ESPN, ανέλυσε τα δεδομένα που υπάρχουν για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ, τονίζοντας ότι υπάρχει διαρκής επαφή του Γιάννη Αντετοκούντμπο και του ατζέντη του Άλεξ Σαράτση, αναφορικά με το αν θα μείνει ή θα φύγει με trade ο «Greek Freak».

Ο Σαμς Χαράνια, μάλιστα ανέφερε ότι ο Γιάννης είχε εκφράσει το καλοκαίρι τις ενστάσεις του για την δομή του ρόστερ των Μπακς, ενώ όπως τόνισε ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι εκνευρισμένος από το σερί ηττών των «Ελαφιών», αναφέροντας και την ένταση που υπάρχει στα αποδυτήρια της ομάδας από το Μιλγουόκι.