Βήμα εξάδας θέλει να κάνει ο Άρης κόντρα στην Κλουζ

Οι κιτρινόμαυροι είναι ισόβαθμοι με τη ρουμανική ομάδα στις θέσεις 4-7 και με ρεκόρ 4-4 πριν το τζάμπολ της 9ης αγωνιστικής. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να τερματίσουν σε μία από τις θέσεις 3-6, που δίνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και το Top-12.
Για τον Άρη υπάρχουν προβλήματα, με τον Μπριν Φορμπς να είναι ανέτοιμος, αφού τις τελευταίες ημέρες έκανε ατομικό πρόγραμμα και θεραπείες για το γόνατό του. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μπορεί να υπάρξουν κι άλλες απουσίες.
«Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Δεν είναι ιδανική κατάσταση. Υπάρχουν ερωτηματικά, θα δούμε ποιοι θα παίξουν» σχολίασε σχετικά ο κόουτς του Άρη και πρόσθεσε: «Το κλειδί για μας θα είναι η άμυνα, να τους περιορίσουμε, να μην τους αφήσουμε χώρους, να παίξουν γρήγορα».