Συλλυπητήρια από τον Παναθηναϊκό σε Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλο

Η ΚΑΕ ΑΕΚ και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, Μάκης και Βαγγέλης θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τα συλλυπητήριά της.

Με ένα μήνυμα στα social media η πράσινη ΚΑΕ στέκεται στο πλευρό του Μάκη και του Βαγγέλη Αγγελόπουλου για τη μεγάλη τους οικογενειακή απώλεια.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ κ. Μάκη Αγγελόπουλο και τον πρόεδρο της ΚΑΕ κ. Βαγγέλη Αγγελόπουλο για την απώλεια της μητέρας τους, Καλλιρρόης».