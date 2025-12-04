Στο ΣΕΦ απέναντι στη φορμαρισμένη Φενέρ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (4/12, 21:15, Novasports Prime) τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να πετύχουν την πέμπτη διαδοχική νίκη στην έδρα τους, γνωρίζοντας πως απέναντί τους έχουν την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague αυτό το διάστημα. Η Φενέρ μετράει πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας και θέλει να πετύχει ακόμα μία στο γεμάτο, όπως αναμένεται ΣΕΦ. Ισόβαθμες και οι δύο ομάδες στο 8-5 και στις θέσεις 4-9.

Για τον Ολυμπιακό εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ήταν εμπύρετος και έχασε την προπόνηση της Τετάρτης. Εκτός παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ (προσαγωγός), ενώ επιστρέφει στα γκαρντ ο Φρανκ Νιλικίνα, έχοντας ξεπεράσει το μυικό πρόβλημα. Για την τουρκική ομάδα εκτός δράσης παραμένει ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος συνεχίζει με θεραπείες για το γόνατό του, ενώ θα λείψει και ο Ονουράλπ Μπιτίμ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον αγώνα της Τουρκίας με την Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα απουσιάσει για περίπου έναν μήνα.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς ξεχωρίζουν αυτά της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης και της Παρτιζάν με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής για τους γηπεδούχους. Θα είναι τα πρώτα ματς της Εφές χωρίς τον προπονητή της Ιγκόρ Κοκόσκοφ και της Παρτιζάν χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε ένα ματς ιδιαίτερων συνθηκών, μετά το σίριαλ αποχώρησης του τελευταίου από την ομάδα.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Πέμπτη 4/12

19:15 Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό - Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 5/12

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

