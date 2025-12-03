Βαρύ πρόστιμο του ΝΒΑ στους Σίξερς λόγω... Εμπίντ

Το ΝΒΑ συνεχίζει να ρίχνει πρόστιμα στις ομάδες που δεν υπακούν στους κανόνες της λίγκας. Αυτή την φορά την «πλήρωσαν» οι Σίξερς με πρόστιμο 100.000 δολαρίων τον Τζοέλ Εμπίντ.
Πιο συγκεκριμένα, ο σέντερ από το Καμερούν ήταν στην λίστα με τους παίκτες που θα απουσίαζαν από την αναμέτρηση απέναντι στους Χοκς στις 30 Νοεμβρίου. Η κατάσταση του άλλαξε σε «αμφίβολος» πριν το τζάμπολ και ο Εμπίντ αγωνίστηκε κανονικά καθώς οι Σίξερς δεν πρόλαβαν να κάνουν την αλλαγή.
The NBA fined the Philadelphia 76ers $100,000 for violating injury reporting rules when they listed Joel Embiid as "out" against the Atlanta Hawks on Nov. 30 and he subsequently played.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025