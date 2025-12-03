Αντίθετος ο Σκαριόλο με την τρέχουσα μορφή της Euroleague με τα πολλά παιχνίδια

Σε δηλώσεις του ενόψει του αυριανού αγώνα με την Αναντολού Εφές (4/12, 19:15) ο Σέρτζιο Σκαριόλο στάθηκε και στη νέα μορφή της Euroleague με τις 38 αγωνιστικές.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης πιστεύει ότι η τρέχουσα μορφή της EuroLeague με 20 ομάδες και 38 αγώνες στην κανονική περίοδο είναι λανθασμένη, αναλογιζόμενος και τις αποχωρήσεις των Ομπράντοβιτς, Μεσίνα και Κοκόσκοφ από την Παρτιζάν, Αρμάνι και Εφές αντίστοιχα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σκαριόλο: «Έχουν αυξήσει τον αριθμό των αγώνων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος. Στην πραγματικότητα, όλοι επανεξετάζουν το format, επειδή αυτό δεν επιτρέπει την κανονική καθημερινή προπόνηση των ομάδων. Είμαστε πολύ μακριά από τη νοοτροπία του NBA, όπου μπορείς να χάσεις πολλά παιχνίδια στη σειρά και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα με το Τορόντο, μετρήσαμε δύο φορές σερί τεσσάρων ηττών και δεν συνέβη απολύτως τίποτα.

Δεν έχουμε αυτή την αθλητική κουλτούρα εδώ, όπως το ΝΒΑ, για να καταλάβουμε ότι σε αυτό το νέο σκηνικό, οι νίκες και οι ήττες πρέπει να αποτιμώνται διαφορετικά. Αυτό δημιουργεί ένταση και αστάθεια, την ανάγκη των συλλόγων να αντιδράσουν, την αδυναμία να ελέγξουν τις εξωτερικές πιέσεις».