«Έφυγε» από την ζωή στα 57 του πρώην παίκτης των Λέικερς και πρωταθλητής του ΝΒΑ

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο πρώην αθλητής των Λος Άντζελες Λέικερς και πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Πίστονς, Έλντεν Κάμπελ.

Πολύ άσχημα νέα ήρθαν από τον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ καθώς ο Έλντεν Κάμπελ άφησε την τελευταία του πνοή στα 57 του χρόνια, με την αιτία του θανάτου του, να είναι άγνωστη.

Ο Έλντεν Κάμπελ ξεκίνησε την καριέρα του το μακρινό 1990 στους Λος Άντζελες Λέικερς όπου και αγωνίστηκε μέχρι το 1999. Μάλιστα ήταν και ο πρώτος σκόρερ τις σεζόν 1990-91 και 1998-99, δηλαδή την πρώτη και την τελευταία χρονιά του στους Λέικερς. Το 2004 κατέκτησε μάλιστα και το μοναδικό δαχτυλίδι της καριέρας του με την φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς, όντας κομβικός με τις αμυντικές του ικανότητες απέναντι στον Σακίλ Ονίλ.

Για τον Κάμπελ μίλησε ο πρώην συμπαίκτης του, Μπάιρον Σκοτ, λέγοντας: «Θυμάμαι μόνο την συμπεριφορά του. Για αυτό βγάλαμε και το παρατσούκλι Easy E, ήταν πολύ κουλ. Θα έπαιρνε τον χρόνο του, ήταν χαλαρός. Αγαπούσα πολύ τον Easy E, φίλε».