Αποχώρησε τραυματίας ο Τζίμι Μπάτλερ στην ήττα των Ουόριορς από τους Θάντερ

Ο Τζίμι Μπάτλερ αποχώρησε τραυματίας στα μέσα της δεύτερης περιόδου, στην ήττα των Ουόριορς (124-112) από τους Θάντερ στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς υποδέχτηκαν τους πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο «Chase Center» και γνώρισαν την ήττα με 124-112 από την παρέα Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Στιβ Κερ ωστόσο «έχασε» και τον Τζίμι Μπάτλερ ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια στα μέσα της δεύτερης περιόδου με πρόβλημα στο γόνατο και δεν επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο στο παρκέ.

Ο Μπάτλερ στα 15' που αγωνίστηκε, πρόλαβε να πετύχει 6 πόντους, να μαζέψει 3 ριμπάουντ και να μοιράσει 1 ασίστ, ενώ συνολικά την φετινή ρονιά μετράει 20,8 πόντους, 5,8 ριμπαόυντ και 5,2 ασίστ μέσο όρο στα 19 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.