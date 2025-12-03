Η Εθνική Παίδων αναχωρεί για την Ισπανία με τον Σπανούλη Junior στη σύνθεσή της (pics)

Η Εθνική Παίδων, έχοντας στο ρόστερ της τον Θανάση Σπανούλη, για μία ακόμη χρονιά θα πάρει μέρος στο διεθνές τουρνουά ISCAR, το οποίο φιλοξενείται στην Ισπανία.

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την ομάδα Castilla Leon στις 5 Δεκεμβρίου στις 21.15 και την αμέσως επόμενη μέρα με την Ιταλία στις 19.00. Στον Α’ Όμιλο θα αγωνιστούν η Ισπανία, η Γερμανία και η Τουρκία. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι αγώνες κατάταξης.

Η αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει αύριο (4/12) με προορισμό την Μαδρίτη είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση Ομάδα Γιάννης Δομπόλης 17.03.2010 2.02 F/C Άτλας Ιωαννίνων Γιώργος Καντιδάκης 21.03.2010 1.89 G Άρης Χριστόφορος Γερμανίδης 10.03.2010 2.01 F/C ΧΑΝΘ Γιώργος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης 14.01.2011 1.87 G Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Γιάννης Σπανός 26.01.2010 2.02 F ΔΕΚΑ Θανάσης Σπανούλης 02.01.2010 1.91 G Ολυμπιακός Γιάννης Αχινιώτης 12.02.2010 1.86 G Περιστέρι Νίκος Πεππές 18.05.2010 2.00 F Ολυμπιακός Διονύσης Καούρης 19.01.2010 1.95 F Καλαμάτα 1980 Χρήστος Δημητρίου 26.06.2010 1.93 G/F Περιστέρι Χαράλαμπος Χριστοδούλου 03.01.2010 1.91 G Ολυμπιακός Ντιαϊέ Φαλλού 07.07.2010 2.05 F Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών Ιάσων Βαρβαρίτης 01.05.2010 2.02 G Ο Πλάτων

Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός

Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας

Γιατρός: Λάμπρος Λάσδας

Φυσικοθεραπευτής: Τάσος Παπαγιαννιδης

Τεχνικός διευθυντής: Κώστας Παπαδόπουλος

Team Manager: Γιάννης Χρυσανθόπουλος

H Εθνική Παίδων θα λάβει μέρος το καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ U16, το οποίο θα διεξαχθεί 7-15 Αυγούστου σε χώρα που θα ανακοινωθεί από την FIBA το επόμενο διάστημα.