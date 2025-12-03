Η Εθνική Παίδων αναχωρεί για την Ισπανία με τον Σπανούλη Junior στη σύνθεσή της (pics)

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την ομάδα Castilla Leon στις 5 Δεκεμβρίου στις 21.15 και την αμέσως επόμενη μέρα με την Ιταλία στις 19.00. Στον Α’ Όμιλο θα αγωνιστούν η Ισπανία, η Γερμανία και η Τουρκία. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι αγώνες κατάταξης.
Η αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει αύριο (4/12) με προορισμό την Μαδρίτη είναι η εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέν.
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Γιάννης Δομπόλης
|17.03.2010
|2.02
|F/C
|Άτλας Ιωαννίνων
|Γιώργος Καντιδάκης
|21.03.2010
|1.89
|G
|Άρης
|Χριστόφορος Γερμανίδης
|10.03.2010
|2.01
|F/C
|ΧΑΝΘ
|Γιώργος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης
|14.01.2011
|1.87
|G
|Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης
|Γιάννης Σπανός
|26.01.2010
|2.02
|F
|ΔΕΚΑ
|Θανάσης Σπανούλης
|02.01.2010
|1.91
|G
|Ολυμπιακός
|Γιάννης Αχινιώτης
|12.02.2010
|1.86
|G
|Περιστέρι
|Νίκος Πεππές
|18.05.2010
|2.00
|F
|Ολυμπιακός
|Διονύσης Καούρης
|19.01.2010
|1.95
|F
|Καλαμάτα 1980
|Χρήστος Δημητρίου
|26.06.2010
|1.93
|G/F
|Περιστέρι
|Χαράλαμπος Χριστοδούλου
|03.01.2010
|1.91
|G
|Ολυμπιακός
|Ντιαϊέ Φαλλού
|07.07.2010
|2.05
|F
|Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών
|Ιάσων Βαρβαρίτης
|01.05.2010
|2.02
|G
|Ο Πλάτων
Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός
Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας
Γιατρός: Λάμπρος Λάσδας
Φυσικοθεραπευτής: Τάσος Παπαγιαννιδης
Τεχνικός διευθυντής: Κώστας Παπαδόπουλος
Team Manager: Γιάννης Χρυσανθόπουλος
H Εθνική Παίδων θα λάβει μέρος το καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ U16, το οποίο θα διεξαχθεί 7-15 Αυγούστου σε χώρα που θα ανακοινωθεί από την FIBA το επόμενο διάστημα.