Μουράτος: «Οι νίκες που έχουμε κάνει και το μπάσκετ που παίζουμε μας έχουν τροφοδοτήσει με περισσότερη ψυχολογία»

Ο γκαρντ του Περιστερίου Betsson, Βασίλης Μουράτος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOKWebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την πορεία του Περιστερίου Betsson έως τώρα: «Θεωρώ πως έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό και ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Δεν είμαστε εφησυχασμένοι με αυτά που έχουμε κάνει, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι νίκες που έχουμε κάνει και το μπάσκετ που παίζουμε μας έχουν τροφοδοτήσει με περισσότερη ψυχολογία».

Για την προοπτική της ομάδας στο ξεκίνημα της σεζόν: «Να πω την αλήθεια, εγώ εντάχθηκα έναν μήνα μετά από τους υπόλοιπους. Ο κόουτς Ξανθόπουλος και οι άνθρωποι της ομάδας μου εξήγησαν αμέσως τον χαρακτήρα και την ταυτότητα του συλλόγου. Από την πρώτη προπόνηση κατάλαβα ότι είναι μία ομάδα με πολλές βάσεις. Τα παιδιά έχουν φιλοδοξίες και θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Ο στόχος όταν ξεκινήσαμε ήταν να είμαστε όλοι η καλύτερη πτυχή του εαυτού μας και μετά να δέσουμε σαν σύνολο. Μόλις αυτά ενώθηκαν, όλα έγιναν πιο εύκολα. Έχουμε πολλούς καλούς χαρακτήρες και εξαιρετικό κλίμα. Έχουμε μοναδικό στόχο την επιτυχία της ομάδας και όχι την προσωπική ατζέντα».

Για τον Βασίλη Ξανθόπουλο: «Θα ήθελα να πω ότι επειδή κι εγώ ζω στην Ελλάδα και παρακολουθώ τα σχόλια στα social media, μόνο κίνητρο μας έδωσε το ότι θα έχουμε τον Βασίλη Ξανθόπουλο ως προπονητή στην πρώτη του χρονιά εκτός παρκέ. Αλλιώς το εκλαμβάνουμε εμείς οι Έλληνες, αλλιώς οι ξένοι αθλητές. Θεωρώ ότι λειτούργησε ευεργετικά η αμφισβήτηση που υπήρχε στο πρόσωπο του πριν τη σεζόν. Όσον αφορά τον ίδιο, από όταν ήταν παίκτης φαινόταν ότι καταλαβαίνει το άθλημα, είναι ταγμένος σε αυτό που υπηρετεί και η συνεργασία μας είναι άψογη. Είναι ένας προπονητής που με πιέζει σε καταστάσεις που δεν ήμουν συνηθισμένος. Είναι κάτι το οποίο με κάνει να θέλω να δουλέψω όλο και περισσότερο».

Για τον ρόλο του στο Περιστέρι: «Γενικότερα, δεν μασάω τα λόγια μου, όταν παρουσιάστηκα στην ομάδα δεν ήμουν σε καθόλου καλή φυσική κατάσταση και ευθύνομαι εγώ. Οι άνθρωποι της ομάδας όμως πίστεψαν σε εμένα από την αρχή και με στήριξαν, θέλω να το τονίσω αυτό. Έχω έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με του Λαυρίου. Προσπαθώ κάθε ημέρα να προσαρμόζομαι καλύτερα και να κάνω αυτά που μου ζητάνε. Δεν έχω αποδώσει όπως θέλουμε όλοι, αλλά είναι θέμα χρόνου. Είμαι ένα εργατικό παιδί και χαίρομαι που έχουμε κάνει αρκετές νίκες ήδη. Θα ανέβουμε ένα επίπεδο εάν καταφέρω να προσαρμοστώ όπως πρέπει».

Για τη συνέχεια στο FIBA Europe Cup: «Είχαμε θέσει ως στόχο από την αρχή την πρόκριση στην επόμενη φάση. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίσαμε σαν “τελικό”. Υπήρχε μεγάλη διαφορά δυναμικής ανάμεσα στους αντιπάλους μας. Στο Μπιλμπάο με το “διπλό” δείξαμε ότι η ομάδα έχει δυνατότητες και δεν έχει φτάσει το “ταβάνι” της. Είναι μεγάλο κίνητρο για εμάς αυτή η διοργάνωση. Η Ευρώπη προσδίδει ένα άλλο βεληνεκές αναφορικά με την επιτυχημένη πορεία στη σεζόν. Ο όμιλος είναι πραγματικά μεγάλη πρόκληση, επιπέδου Basketball Champions League. Είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζουμε και όλες οι νίκες που έχουμε κάνει μας δίνουν κίνητρο».

Για τον κόσμο του Περιστερίου: «Εγώ επειδή γνωρίζω την καθημερινότητα του Περιστερίου, βλέπω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την ομάδα γιατί βλέπει κάτι υγιές και φιλόδοξο το οποίο ξεκίνησε με ταπεινότητα. Παρουσιάζουμε ωραίο θέαμα στο παρκέ, ευελπιστώ σε ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση».