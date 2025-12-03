Η... αποκάλυψη του Ποέτα: «Ο Αντσελότι κερδίζει με έναν τρόπο, ο Αλέγκρι ή ο Κόντε με έναν άλλο - Εγώ θα είμαι ο Πέπε Ποέτα»

Ο νέος head coach της Αρμάνι Μιλάνο, Πέπε Ποέτα, «αποκαλύφθηκε» στον ιταλικό Τύπο, παρουσιάζοντας τα «θέλω» και τη φιλοσοφία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον διορισμό του ως Head Coach: «Για πολλούς λόγους, δεν έγινε όπως το ήλπιζα, μπαίνοντας στα μέσα της σεζόν. Η πρόθεσή μου, ο στόχος μου, ήταν να βοηθήσω τον κόουτς Μεσίνα να ολοκληρώσει τον χρόνο του στον πάγκο του Μιλάνου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το άξιζε. Είναι περιουσιακό στοιχείο της Ολίμπια. Όποτε χρειαστώ συμβουλή ή βοήθεια, ξέρω ότι η πόρτα του θα είναι πάντα ανοιχτή. Το γνωρίζω. Έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά τώρα θέλω να δώσω ό,τι έχω και δεν έχω: είμαι χαρούμενος γιατί νιώθω την άνευ όρων εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών και τη στήριξη των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ μαζί μου. Νιώθω την εμπιστοσύνη τους και βάζω όλον μου τον ενθουσιασμό. Η ομάδα έχει ανταποκριθεί καλά μέχρι τώρα, αλλά αυτό είναι μαραθώνιος και θα υπάρξουν πάνω-κάτω».

Για τις προπονητικές του ικανότητες: «Θα κοουτσάρω σαν τον Πέπε Ποέτα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ιδανικό ή καλύτερο σύστημα προς εφαρμογή. Ο Αντσελότι κερδίζει με έναν τρόπο, ο Αλέγκρι ή ο Κόντε με έναν άλλο — για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Έχω τη δική μου προσέγγιση, που είναι πιθανότατα πιο “ήπια”. Δεν έχω και τόση εμπειρία, οπότε το να αναλαμβάνω την ομάδα εν κινήσει είναι ακόμη πιο απαιτητικό. Με γοητεύει το play calling. Ήμουν έτσι και ως παίκτης, πάντα προσπαθούσα να “κλέψω” κάτι από κάποιον. Τώρα απολαμβάνω να σχεδιάζω ένα play μετά από timeout, αλλά δεν ξεχνώ ποτέ ότι οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια. Το παιχνίδι είναι δικό τους».

Για το πρόγραμμα: «Το έχω ήδη ζήσει ως βοηθός. Τώρα θα πρέπει να προσαρμοστώ και να μάθω πολύ γρήγορα. Το καλό είναι ότι το απολαμβάνω. Μου αρέσει να κοουτσάρω παιχνίδια, μου αρέσει και το κάνω με το ίδιο ανοιχτό μυαλό που είχα ως παίκτης. Θα υπάρξει πίεση, αλλά προσπαθώ να μην τη νιώθω υπερβολικά».

Για τις προθέσεις του σχετικά με την ομάδα: «Δεν νομίζω ότι έχω ένα συγκεκριμένο σύστημα. Πιστεύω ότι ο προπονητής πρέπει να χτίζει το σύστημα γύρω από τους παίκτες που έχει, αναδεικνύοντας τα δυνατά σημεία τους και κρύβοντας τις αδυναμίες. Δεν είμαι λάτρης του low-post παιχνιδιού, αλλά το χρησιμοποίησα πολύ στη Μπρέσια, γιατί με τον Μίρο Μπιλάν και τον Τζέισον Μπέρνελ ήταν το πιο λειτουργικό πράγμα για την ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε λίγο περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο: αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει παίκτες όπως οι Έλις, Μπρουκς και Μπολμάρο. Με τα μεγάλα κορμιά που υπάρχουν σήμερα, τις αλλαγές στην άμυνα και τη γεμάτη ρακέτα, το να επιτίθεσαι στο μισό γήπεδο είναι πολύ περίπλοκο· είναι δύσκολο να δημιουργήσεις πλεονεκτήματα. Γι’ αυτό θα ήθελα να τρέχουμε περισσότερο στο transition, όπως μου άρεσε να κάνω ως παίκτης — χρησιμοποιώντας το transition pick-and-roll, για παράδειγμα. Αυτό που θέλω είναι να διασκεδάζουν, αλλά το να διασκεδάζεις σημαίνει να κάνεις τα πράγματα σωστά και σοβαρά. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να κερδίσεις — και αν κερδίζεις, διασκεδάζεις. Δεν πρέπει να γίνεται το αντίστροφο».

Για τα τρία πρώτα παιχνίδια που κοούτσαρε: «Το απόλαυσα. Ουσιαστικά δεν μείναμε ποτέ πίσω στο σκορ. Ήταν όλα υπερβολικά καλά για να είναι αληθινά, πέρα από κάθε προσδοκία. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, το πρόγραμμα που έρχεται είναι εξαιρετικά δύσκολο και είμαστε όγδοοι στο ιταλικό πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να προσεγγίσουμε την κατάσταση με λογική. Μέχρι τώρα, έχω αισθανθεί εκπληκτική στήριξη από το Φόρουμ και μια αφοσίωση από την ομάδα που δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη».

Για το πότε κατάλαβε ότι μπορεί να γίνει προπονητής: «Στην πραγματικότητα, είχα προπονητές που έβλεπαν πάνω μου προπονητικά στοιχεία που εγώ δεν έβλεπα. Όταν σταμάτησα το μπάσκετ, ο Έτορε Μεσίνα με πήρε αμέσως τηλέφωνο, και μετά ο Τζιανμάρκο Πότσεκο μου πρότεινε να τον βοηθήσω στην εθνική ομάδα. Εκείνοι είδαν καθαρά ικανότητες που εγώ δεν αναγνώριζα. Μετά, μετά τον πρώτο μου χρόνο εδώ ως βοηθός, κατάλαβα πόσο μου άρεσε η δουλειά — και τώρα να ’μαι».