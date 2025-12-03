Μίλιτσιτς: «Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους τραυματισμούς»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση του Άρη Betsson κόντρα στην Κλουζ (4/12, 20:00) για την 9η αγωνιστική του Εurocup στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Η Κλουζ έχει κυρίως ξένους παίκτες. Εμείς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Δεν είναι ιδανική κατάσταση. Υπάρχουν ερωτηματικά, θα δούμε ποιοι θα παίξουν. Το κλειδί για μας θα είναι η άμυνα, να τους περιορίσουμε, να μην τους αφήσουμε χώρους, να παίξουν γρήγορα. Αν εμείς καταφέρουμε να συνδυάσουμε την σκληρή αμυντική τακτική με την ταχύτητα, θα είναι καλό».

Για τα προβλήματα στα οποία υπάρχουν τόνισε: «Υπάρχουν παίκτες με ερωτηματικά, αλλά δεν θα ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή τις πληροφορίες».

Για το πόσο επηρεάζει ότι η Κλουζ έχει μόνο Αμερικανούς παίκτες υποστήριξε: «Δεν είναι δύσκολο, ξέρουμε πως παίζουν, την ατομική ποιότητα το στιλ παιχνιδιού. Θέλουμε να ελέγξουμε το τέμπο, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην επίθεση, να είμαστε εύστοχοι και να τρέξουμε στην άμυνα. Να αμυνθούμε έξυπνα και να μην επιτρέψουμε τον αντίπαλο να κάνει το δικό του παιχνίδι».