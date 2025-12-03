Χολ: «Στο αυριανό παιχνίδι θα έχουμε καλύτερο mindset»

Ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague (4/12, 21:15) στάθηκε στον τρόπο προσέγγισης του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν γέμισαν τις μπαταρίες τους σε μια εβδομάδα ρεπό: «Δεν ήταν μία εβδομάδα, ήταν δύο μέρες. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις δύο μέρες γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, νιώθουμε καλύτερα, νιώθω πιο φρέσκος και προφανώς και θεωρώ ότι στο αυριανό παιχνίδι θα έχουμε καλύτερο mindset».

Για το τι πρέπει να κάνουν κόντρα στη Φενέρ: «Πρώτα απ όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Θα πρέπει να προστατέψουμε τη μπάλα, να πάρουμε τα ριμπάουντ, να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού».

Για το αν το μπάσκετ του Ολυμπιακού ταιριάζει στο δικό του στιλ: «Ναι, στο μεγαλύτερο μέρος του, ταιριάζει ειδικά με τα πικ εν ρολ. Και βέβαια όμως εξαρτάται κάθε φορά κι από τον αντίπαλο. Όμως σε γενικές γραμμές ταιριάζει το στυλ του Ολυμπιακού και είναι πολύ καλό αυτό για μένα».