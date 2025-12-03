Ανανέωση κι αναβάθμιση συνεργασίας για τον Παναθηναϊκό

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αναβάθμιση της συνεργασίας της με τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την ανανέωση και αναβάθμιση της συνεργασίας της με τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που εδώ και 48 χρόνια βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους της, έχοντας χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, συνέπειας και πραγματικού ενδιαφέροντος για τους πελάτες της.

Με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και διαχρονική παρουσία στον ασφαλιστικό χώρο, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και πρωτοβουλίες που προωθούν το ομαδικό πνεύμα, την υπευθυνότητα και την πρόοδο. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες όπως η αφοσίωση, η προσπάθεια και η πίστη στη δύναμη της ομάδας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο την εταιρεία όσο και το Τριφύλλι.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καλωσορίζει με ενθουσιασμό τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Μαζί συνεχίζουμε ένα κοινό ταξίδι με στόχο να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό όχι μόνο στην αθλητική κοινότητα, αλλά και σε όλους όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα, μέσα και έξω από το παρκέ».