Συνεχίζει μέχρι το τέλος της σεζόν στον Αστέρα ο Μοτεγιούνας

Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας θα συνεχίσει μέχρι το καλοκαίρι στον Ερυθρό Αστέρα, όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα.

Κάτοικος Βελιγραδίου τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν θα είναι ο Λιθουανός σέντερ, με τον Ερυθρό Αστέρα να έρχεται σε συμφωνία με τη Μονακό.

Ο Μοτεγιούνας αποκτήθηκε ως δανεικός για τρεις μήνες στις αρχές του Οκτωβρίου από τη γαλλική ομάδα μετά τους πολλούς τραυματισμούς στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι, αφού οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία.

Ο Λιθουανός σέντερ στη φετινή Euroleague με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς μετράει 8,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ μέσο όρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ερυθρόλευκος σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα παραμείνει στον σύλλογο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεταξύ του προέδρου του Ερυθρού Αστέρα, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, και του Λιθουανού σέντερ, επιτεύχθηκε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία για να συνεχίσει ο Ντονάτας να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα μας»!