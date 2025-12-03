Elite League: Αλλαγές λόγω τηλεοπτικής κάλυψης

Αναλυτικά:
Σας ενημερώνουμε ότι:
* Λόγω αλλαγών τηλεοπτικής κάλυψης από την ΕΡΤ2, οι παρακάτω αγώνες της 12ης, 13ης και 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Elite League μετατίθενται ως εξής:
12η αγωνιστική
15/12/25 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ ΕΡΤ2
13η αγωνιστική
18/12/25 17.00 Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΝΕ Μεγαρίδος
18/12/25 17.00 ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ – ΓΣ Σοφάδων
18/12/25 18.30 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣ Βίκος Ιωαννίνων ΕΡΤ2
14η αγωνιστική
20/12/25 19.00 ΑΓΕ Χαλκίδας – ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ
21/12/25 17.00 ΓΣ Σοφάδων – Πανερυθραϊκός ΑΣ
21/12/25 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Νίκη Βόλου