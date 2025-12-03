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Elite League: Αλλαγές λόγω τηλεοπτικής κάλυψης

Μπάσκετ
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Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για αλλαγές στο πρόγραμμα της 12ης, 13ης και 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Elite League.

Αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι:

* Λόγω αλλαγών τηλεοπτικής κάλυψης από την ΕΡΤ2, οι παρακάτω αγώνες της 12ης, 13ης και 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Elite League μετατίθενται ως εξής:

12η αγωνιστική

15/12/25 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ ΕΡΤ2

13η αγωνιστική

18/12/25 17.00 Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΝΕ Μεγαρίδος
18/12/25 17.00 ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ – ΓΣ Σοφάδων
18/12/25 18.30 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣ Βίκος Ιωαννίνων ΕΡΤ2

14η αγωνιστική

20/12/25 19.00 ΑΓΕ Χαλκίδας – ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ
21/12/25 17.00 ΓΣ Σοφάδων – Πανερυθραϊκός ΑΣ
21/12/25 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Νίκη Βόλου

Elite League: Αλλαγές λόγω τηλεοπτικής κάλυψης