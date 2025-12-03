Elite League: Αλλαγές λόγω τηλεοπτικής κάλυψης

Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για αλλαγές στο πρόγραμμα της 12ης, 13ης και 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Elite League.

Αναλυτικά: Σας ενημερώνουμε ότι: * Λόγω αλλαγών τηλεοπτικής κάλυψης από την ΕΡΤ2, οι παρακάτω αγώνες της 12ης, 13ης και 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Elite League μετατίθενται ως εξής: 12η αγωνιστική 15/12/25 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ ΕΡΤ2 13η αγωνιστική 18/12/25 17.00 Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΝΕ Μεγαρίδος

18/12/25 17.00 ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ – ΓΣ Σοφάδων

18/12/25 18.30 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣ Βίκος Ιωαννίνων ΕΡΤ2 14η αγωνιστική 20/12/25 19.00 ΑΓΕ Χαλκίδας – ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ

21/12/25 17.00 ΓΣ Σοφάδων – Πανερυθραϊκός ΑΣ

21/12/25 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Νίκη Βόλου