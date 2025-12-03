«Χρειάζεται ψυχή»: Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον Γιαννάκη! (vid)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12), η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πραγματοποίησε αφιέρωμα στην ζωή του πιο πιστού φίλου του Δικεφάλου, Γιαννάκη Μήγιου, στέλνοντας μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας.

Με κεντρικό μήνυμα «όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», το ξεχωριστό βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και την μητέρα του παρουσιάζει την δύναμη ψυχής του φιλάθλου που έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα.

Σε αυτό γίνεται λόγος για την σκληρή -καθημερινή- διαδρομή που καλείται να χαράξει, τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του, Λουκά, που τον σημάδεψε, αλλά και το στήριγμα της «ασπρόμαυρης» οικογένειας και της αγάπης που δέχεται καθημερινά!

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ιστορία του Γιαννάκη Μήγιου, του πιο αφοσιωμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, είναι γνωστή – και κάθε φορά που τη συναντάμε, μας συγκλονίζει ξανά. Με ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό βίντεο, η μητέρα του, Δήμητρα, μας θυμίζει την όμορφη αλλά και σκληρή διαδρομή που κάνουν καθημερινά. Μετά την απώλεια του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα, Λουκά, εκείνη σηκώνει μόνη της το βάρος της σκληρής καθημερινότητας.

Στο πλευρό τους όμως βρίσκεται η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, αλλά και απλοί φίλαθλοι της ομάδας στέκονται δίπλα στον Γιαννάκη, γιατί ο ΠΑΟΚ για εκείνον δεν είναι απλώς η ομάδα του. Είναι το στήριγμά του, η παρηγοριά του, η δύναμή του.

Κι όμως, η καθημερινότητα παραμένει γεμάτη δοκιμασίες. Και γίνεται ακόμη πιο σκληρή όταν κάποιοι συνάνθρωποί μας επιλέγουν να λειτουργούν χωρίς σκέψη, χωρίς σεβασμό, χωρίς την παραμικρή ενσυναίσθηση για όσα αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία.

Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – μια ημέρα που καθιερώθηκε το 1992 από τον ΟΗΕ – είναι μια υπενθύμιση. Μια πρόσκληση προς όλους μας να δούμε τη διαφορετικότητα με μάτια ανοιχτά και καρδιά καθαρή. Να δείξουμε τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που αξίζει κάθε άνθρωπος.

Γιατί μπορεί να είμαστε ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, αλλά είμαστε – και πρέπει να παραμένουμε – ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ».

Δείτε το βίντεο: