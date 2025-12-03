Τρομερός Αβδάλας στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ υπό το βλέμμα 17 scouts του ΝΒΑ!

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο NCAA και ήταν τρομερός κόντρα στο South Carolina.

Το Βιρτζίνια Τεκ επιβλήθηκε με 86-83, έφτασε το ρεκόρ του στο 7-2 και είναι από τις καλύτερες ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος, με τον Έλληνα άσο να πρωταγωνιστεί.

Ο Αβδάλας είχε 13 πόντους, με 5/11 σουτ, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής, ενώ χρεώθηκε με 5 φάουλ.

Ο Έλληνας άσος πλέον μετρά 13,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ μέσο όρο και είναι από τους ηγέτες του Βιρτζίνια Τεκ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το ματς παρακολούθησαν από κοντά 17 scouts του ΝΒΑ από 13 ομάδες του ΝΒΑ!