Με την «ψυχή στο στόμα» νίκες για Σέλτικς, Τίμπεργουλβς και Σπερς

Με άγχος και πολύ ιδρώτα μέχρι τελευταία στιγμή, Σπερς, Σέλτικς και Τίμπεργουλβς βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τις νίκες. Στη Νέα Ορλεάνη βέβαια χρειάστηκε και η παράταση.

Και οι τρεις αγώνες των 3:00 είχαν ένα κοινό. Ήταν παιχνίδια που αν κάνεις τα παρακολουθούσε σίγουρα θα αγχωνόταν, αφού όλα ξεκαθάρισαν στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Νιού Ορλίν Πέλικανς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 142-149

Η πρώτη περίοδος είχε τις δύο ομάδες στον ίδιο ρυθμό, με λίγο καλύτερους τους «Γουλβς», όμως στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι Πελεκάνοι είχαν ένα ξέσπασμα με 42 πόντους έναντι 27.

Αμέσως μετά όμως η Μινεσότα έκανε το ίδιο και σημείωσε 42 πόντους έναντι 35, στέλνοντας τον αγώνα να κριθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ωστόσο οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να λύσουν τους λογαριασμούς τους ούτε εκεί (129-129) και χρειάστηκε η παράταση για να βγει νικήτρια ομάδα.

Εκεί οι Τίμπεργουλβς είχαν παραπάνω αντοχές στο τελευταίο δίλεπτο και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στη Νέα Ορλεάνη με 149-142.

Μπόστον Σέλτικς - Νιού Γιορκ Νικς 123-117

Μπορεί στη αρχή να δυσκολεύτηκαν, και να άφησαν τους Νικς να κάνουν παιχνίδι σε ορισμένα σημεία, όμως οι Κέλτες σοβαρεύτηκαν όταν έπρεπε και κρατούσαν το σκορ υπέρ τους, πηγαίνοντας έτσι στην ανάπαυλα.

Και ενώ συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, στην τελευταία περίοδο είδαν τους Νικς να έχουν ξανά τις δυνάμεις να τους βάλουν δύσκολα, αλλά οι Σέλτικς τελικώς κατάφεραν να βρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μέμφις Γκρίζλις 126-119

Μπορεί οι Σπερς να ήταν πίσω στο σκορ καθόλη την διάρκεια του αγώνα, όμως δεν άφησαν τους Γκρίζλις να ξεφύγουν και όταν βρήκαν την κατάλληλη στιγμή, έκαναν το παιχνίδι τους «χτύπησαν» χωρίς να κοιτάξουν πίσω και πήραν τη νίκη.