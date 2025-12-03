Εύκολη νίκη για τους Σίξερς, αγχωτική επικράτηση για τους Ράπτορς

Με πολύ καλή εμφάνιση από το Μάξεϊ, οι Σίξερς πήραν το θετικό αποτέλεσμα (121-102). Οι Ράπτορς με Μπαρνς και Κουίκλεϊ σε καλή ημέρα, επικράτησαν με 121-118 των Μπλέιζερς.

Η Φιλαδέλφια πήρε τη νίκη εναντίον των Ουίζαρντς, την στιγμή που στον Καναδά, οι Ράπτορς κατάφεραν να βγουν νικητές στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Φιλαδέλφεια Σίξερς - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 121-102

Από την αρχή οι Σίξερς είχαν τα ηνία στο σκορ και δεν ανησύχησαν σχεδόν καθόλου μέχρι το τέλος που κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με 121-102.

Ο Μάξεϊ ήταν εκείνος που ξεχώρισε στον αγώνα, αφού σημείωσε 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του.

Τορόντο Ράπτορς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 121-118

Την ίδια ώρα στο Τορόντο, οι Ράπτορς δεν είχα και πολύ εύκολο έργο εναντίον των Μπλέιζερς, αλλά στο τέλος βρήκαν της λύσεις για να φτάσουν στη νίκη.

Για τους Ράπτορς, ξεχώρισε ο Μπαρνς με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για την ομάδα του Πόρτλαντ, ο Αβδίγια ήταν εκείνος που είχε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ