Το... είπε ο Πιρς: «Ο Σάι αρχίζει να μου θυμίζει τον Τζόρνταν»

Για ακόμα μία φορά ο Πολ Πιρς προχώρησε σε... βαρύγδουπος δηλώσεις συγκρίνοντας τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Πολ Πιρς μίλησε στο «No Fouls Given Show» και αναφέρθηκε στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς συνέκρινε τον αστέρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τον... Μάικλ Τζόρνταν.

Τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει και ανέφερε πως εννοώ παίκτες όπως ο Λεμπρόν, ο Μπράιαντ και ο Ντουράντ είχαν τεράστιες βραδιές στις καριέρες τους, ο Σάι έχει μόνιμα 30 πόντους.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Απλά δεν μπορείς να τον σταματήσεις. Ξέρεις, αρχίζει να μου θυμίζει τον Τζόρνταν. Μπορείς να το δεις, φίλε. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Ξέρω ότι είχαμε τον Κόμπε, τον Λεμπρόν, τον Ντουράντ, και θα έχουν μεγάλες βραδιές, αλλά αυτός ο τύπος είναι σταθερά στους 30 πόντους. Έλα τώρα, δε βλέπεις τέτοια συγκέντρωση ή τέτοια πείνα».