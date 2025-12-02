Συνεργάτης του Αταμάν... τρόλαρε τον Μπαφέ: «Το glass floor δεν κάνει για τα γήπεδα που βρέχει» (pic)

Ο συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ, τρόλαρε τον Χρήστο Μπαφέ, αναφορικά με τις δηλώσεις του για το glass floor.

Ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, αναφέρθηκε σε προβληματισμούς που έχουν στους Πειραιώτες για το glass floor και τους τραυματισμούς πάνω σε αυτό. Τόνισε, μάλιστα, πως στο νέο ΣΕΦ δεν θα τοποθετηθεί glass floor.

Τα παραπάνω σχόλια έφεραν... πράσινες αντιδράσεις, με τον συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ, να δίνει τη δική του, χιουμοριστική απάντηση για το glass floor:

«Δεν νομίζω πως είναι τόσο αποδοτικό σε γήπεδα που βρέχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, οι παίκτες μπορεί να πάθουν ηλεκτροσόκ».