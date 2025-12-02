The Manimal is... MVP: Κορυφαίος παίκτης του Νοεμβρίου ο Φαρίντ (vid)

Ο Κένεθ Φαρίντ κάνει... μαγικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και αναδείχθηκε MVP του Νοεμβρίου στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR απέκτησε τον Κένεθ Φαρίντ για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο «5» μετά τους πολλούς τραυματισμούς. Ο 36χρονος σέντερ με το... καλημέρα έκανε τη διαφορά και βοήθησε το «τριφύλλι» να βελτιώσει τις αποδόσεις του στο παρκέ.

Από όταν υπέγραψε ο Φαρίντ, οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 4-0 στην Euroleague έχοντας κερδίσει τις Παρί (101-95), Ρεάλ Μαδρίτης (87-77), Ντουμπάι (103-82) και Παρτιζάν (91-69). Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 9-4, μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα.

Σε αυτό το διάστημα, ο έμπειρος ψηλός είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Μάλιστα, ήταν δεύτερος σε τάπες και έκτος σε ριμπάουντ σε όλη τη λίγκα μέσα στον Νοέμβριο.

Σημειώνεται πως έγινε ο όγδοος «πράσινος» που κερδίζει το βραβείο του MVP του μήνα μετά τους Λάκοβιτς (Φεβρουάριος του 2025), Μπατίστ (Νοέμβριος του 2006), Σισκάουσκας (Απρίλιος του 2007), Διαμαντίδη (Δεκέμβριος του 2010, Μάρτιος-Απρίλιος του 2012, Απρίλιος του 2013), Σίνγκλετον (Μάρτιος του 2017), Καλάθη (Μάρτιος του 2019) και Ναν (Απρίλιος του 2024, Φεβρουάριος του 2025).