Επίσημο: Νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν ο Ζάρκο Πάσπαλι

Η Παρτιζάν με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως ο Ζάρκο Πάσπαλι θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Η Παρτιζάν έψαχνε για τον νέο της αθλητικό διευθυντή μετά την απομάκρυνση του Ζόραν Σάβιτς. Δημοσιεύματα από τη Σερβία ανέφεραν πως ο σύλλογος ήταν ανάμεσα σε τρεις υποψήφιους: τον Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς, τον Μιλένκο Τέπιτς και τον Ζάρκο Πάσπαλι.

Τελικά, η Παρτιζάν με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως ο τελευταίος είναι ο νέος της αθλητικός διευθυντής. Τα μέλη του Δ.Σ. τον εξέλεξαν ομόφωνα και έτσι ο 59χρονος επέστρεψε στη σερβική ομάδα.

Όπως αναφέρεται, ο Πάσπαλι έχει τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιλογή των συνεργατών του, στο να βρει λύση στο θέμα του προπονητή αλλά και στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψει στην Παρτιζάν να βελτιωθεί στην κατάταξη.