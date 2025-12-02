Έριξε τίτλους τέλους: Αποσύρθηκε ο Γκαλινάρι (vid)

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Με ένα όμορφο βίντεο ο Ντανίλο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Μετά από 21 χρόνια ο 37χρονος αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, έχοντας αγωνιστεί στην Euroleague (Αρμάνι Μιλάνο), στο ΝΒΑ (Νιού Γιορκ Νικς, Ντένβερ Νάγκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Ατλάντα Χοκς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μιλγουόκι Μπακς) αλλά και στην Εθνική Ιταλίας.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Σήμερα, με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ανακοινώνω την απόσυρσή μου από την καριέρα που πάντα ονειρευόμουν.

Μια καριέρα που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, θυσίες, νίκες, ήττες, συμπαίκτες που έγιναν αδέλφια, καθοδήγηση από τους προπονητές μου και, φυσικά, την οικογένεια και τους φίλους που ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα.

Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο αμέτρητες αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σε όσους πίστεψαν σε μένα, σε όλους όσους με υποστήριξαν και σε όσους μοιράστηκαν κάθε στιγμή μαζί μου - σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο».

Δείτε το βίντεο: