«Μεγάλη πρόταση από Κίνα για Ντιαλό - Ανοιχτή στην παραχώρησή του η Μπασκόνια»

Ο Χαμιντού Ντιαλό έχει δεχθεί μία μεγάλη πρόταση από την Κίνα και η Μπασκόνια είναι θετική στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.

O Χαμιντού Ντιαλό υπέγραψε στην Μπασκόνια το καλοκαίρι αλλά η θητεία του μπορεί να αποδειχθεί μικρή. Σύμφωνα με το «El Correo», ο Αμερικανός έχει δεχθεί μία μεγάλη προσφορά από την Κίνα, στην οποία αγωνίστηκε και τη σεζόν 2024-25.

Η κινέζικη ομάδα, η οποία δεν έγινε γνωστή, είναι προετοιμασμένη όχι μόνο να προσφέρει «χρυσό» συμβόλαιο στον παίκτη αλλά να αποζημιώσει και την Μπασκόνια. Από την πλευρά του, ο ισπανικός σύλλογος είναι θετικός στο ενδεχόμενο να πει το «ναι», καθώς έτσι θα έχει οικονομική άνεση να κινηθεί στην αγορά.

Φέτος στην Euroleague ο Ντιαλό σε 13 ματς μετράει 12,1 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 0,5 μπλοκ.