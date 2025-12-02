Παναθηναϊκός: Ατομικό οι Όσμαν και Χολμς - Γαστρεντερίτιδα ο Γκραντ

Ο Παναθηναϊκός Aktor συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει Βαλένθια (5/12), με το... απουσιολόγιο του Εργκίν Αταμάν να είναι ξανά γεμάτο.

Οι «πράσινοι» προετοιμάζονται για το ματς με την ισπανική ομάδα στο "Telekom Center" και έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, που επέστρεψε από τον τραυματισμό του.

Αντιθέτως, οι Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς δεν κατάφεραν να προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα το απόγευμα της Τρίτης (2/12). Οι δύο παίκτες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Τέλος, εκτός προπόνησης έμεινε και ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και ξεκουράστηκε.