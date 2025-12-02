«Θέλουν τον Σόρκιν οι Σίξερς, επικοινώνησαν με τους εκπροσώπους του»

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς ενδιαφέρονται για τον Ρόμαν Σόρκιν και έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του για μία πιθανή μεταγραφή.

Ο Ρόμαν Σόρκιν διανύει μία καλή σεζόν φέτος με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και έχει τραβήξει πάνω του βλέμματα από το NBA. Σύμφωνα με το «Israel Hayom», οι Φιλαδέλφεια Σίξερς έχουν «κυκλώσει» το όνομά του και μάλιστα έστειλαν και σκάουτερ στο ματς του Ισραήλ με την Κροατία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να τον παρακολουθήσουν.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε επαφή για μία πιθανή μεταγραφή, η οποία όμως είναι δύσκολο να γίνει τώρα, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή ρήτρα στο συμβόλαιό του. Έτσι, οι Σίξερς είναι πολύ πιθανό να τον προσθέσουν στο δυναμικό τους το καλοκαίρι, πριν τη νέα σεζόν, όταν θα η ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 500.000 δολαρίων θα ισχύει ξανά.

Ο Σόρκιν φέτος έχει αγωνιστεί σε 13 ματς στην Euroleague και έχει κατά μέσο 13,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 0,5 μπλοκ.