Ψάχνουν τη «βόμβα» με Ντέιβις οι Μπουλς

Οι Σικάγο Μπουλς θέλουν να... ρίξουν τη βόμβα και να κάνουν δικό τους τον Άντονι Ντέιβις πριν το trade deadline του Φεβρουαρίου.

Οι Ντάλας Μάβερικς δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν και βρίσκονται στη 12η θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 7-15. Πέρσι έκαναν δικό τους τον Άντονι Ντέιβις, παραχωρώντας στους Λος Άντζελες Λέικερς τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Νίκο Χάρισον να τονίζει πως αυτή ήταν η κίνηση που θα οδηγούσε την ομάδα στο πρωτάθλημα.

Όπως φαίνεται και αποτελέσματα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για αυτό και ο GM αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Μάλιστα, ο οργανισμός είναι έτοιμος να... χωρίσει τον δρόμο του και με τον «Φρύδια». Πιο συγκεκριμένα, οι «Μαβς» είναι ανοιχτοί στο να παραχωρήσουν τον Ντέιβις και αν βρεθεί η κατάλληλη πρόταση θα πουν το «ναι».

Σύμφωνα με το «ESPN», οι Σικάγο Μπουλς παρακολουθούν την περίπτωσή του και έχουν συζητήσει εσωτερικά για το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του. Όπως ανέφερε, οι «Ταύροι» πιστεύουν πως μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του ζωγραφιστού και γενικότερα στην άμυνα, ενώ την ίδια ώρα σημαντικό είναι πως ο Ντέιβις είναι από το Σικάγο.

Βέβαια, σημειώνεται πως ο οργανισμός δεν είναι έτοιμος να παραχωρήσει τον νεανικό του κορμό για να ολοκληρώσει την συμφωνία. Έτσι, μένει να φανεί ποια θα είναι τελικά η πρότασή τους για τον Ντέιβις, αν αποφασίσουν πως θέλουν να τον ντύσουν στα ερυθρόλευκα.