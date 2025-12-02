Δρακάκη: «Λύγισα όταν άκουσα το όνομα μου στο γήπεδο, έχω το μεγαλύτερο κίνητρο που είχα ποτέ στην καριέρα μου»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 84-66 του Αμύντα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών και η προπονήτρια των «ερυθρολεύκων», Φρόσω Δρακάκη, μίλησε στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την επιστροφή της στον Αμύντα: «Δε… μπέρδεψα τα αποδυτήρια, έλεγα ξεκάθαρα στον εαυτό μου ότι πρέπει να κάνω διαφορετική διαδρομή. Δεν είχα ξαναμπεί στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, δεν ήξερα που να σταθώ κι εκεί αντιλήφθηκα ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ένιωθα ότι είμαι σε ένα πάρα πολύ οικείο περιβάλλον, είμαι επαγγελματίας όμως και έπρεπε να φερθώ έτσι. Ένιωσα περισσότερο ότι παίζουμε ένα φιλικό λόγω της οικειότητάς μου. Ακόμα και η αρχηγός του Αμύντα, η Ζωή Μαργώνη, πρώτα με χαιρέτησε όταν μπήκε στο παρκέ και μετά έπιασε τη μπάλα».

Για το πώς προετοιμάστηκε για το παιχνίδι απέναντι στον Αμύντα: «Έπεισα τον εαυτό μου ότι τελείωσε μία πάρα πολύ όμορφη και μεγάλη διαδρομή και έρχεται μία νέα πρόκληση. “Λύγισα” όταν άκουσα το όνομα μου στο γήπεδο. Είδα τον κόουτς Παπαναστασίου, που έχουμε βιώσει πάρα πολλά πράγματα μαζί στην ομάδα, να κρατάει ένα αναμνηστικό. Είχαν το πρώτο μου δελτίο στον Αμύντα που αγωνιζόμουν το 1999, εκεί πραγματικά δεν ξέρω πώς συγκράτησα τα δάκρυα μου».

Για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού έως τώρα: «Στο Σούπερ Καπ δε σήκωσα το τρόπαιο, ήταν έντονη στιγμή μετά από ενάμισι μήνα στην ομάδα, είπα στη Νικολοπούλου και στη Σπυριδοπούλου ότι δε μπορούν να καταλάβουν τι σήμαινε αυτή η κίνηση για ‘μένα. Προσπαθώ να φέρνω στην ομάδα έναν άνθρωπο που σέβεται, φέρεται έντιμα και είναι ειλικρινής στις παίκτριες, αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Είμαι ντόμπρα και ευθύς, δε μπορούν όλοι να το διαχειριστούν αυτό. Ήταν μία σημαντική εμπειρία στην Ευρωλίγκα Γυναικών με Φενερμπαχτσέ, Βαλένθια και Μίσκολτς. Κρατάω το γεγονός ότι κάναμε μία νίκη στον όμιλο, η οποία ήταν καθαρή, και σταθήκαμε με αξιοπρέπεια στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν εκπληκτικές οι εμπειρίες που ζήσαμε στα εκτός έδρας παιχνίδια, μακάρι και στην Ελλάδα να γεμίσουν έτσι τα γήπεδα».

Για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στους «32» του EuroCup, Ελιτζούρ Ράμλα: «Η Ελιτζούρ είναι η πιο βατή αντίπαλος στο EuroCup Γυναικών. Πρέπει να ανταγωνιστούν τους εαυτούς τους πρώτα, έτσι λέω στις αθλήτριες μου. Είναι ένα τεράστιο κίνητρο η πρόκριση στην επόμενη φάση. Έχω το μεγαλύτερο κίνητρο που είχα ποτέ στην καριέρα μου».