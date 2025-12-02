Πρόβλημα στους Νάγκετς: Τραυματίστηκε ο Μάρεϊ κόντρα στους Μάβερικς

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Ντένβερ Νάγκετς με τους Ντάλας Μάβερικς και όλοι στον οργανισμό ελπίζουν πως δεν θα μείνει για καιρό εκτός δράσης.

Οι Ντάλας Μάβερικς έκαναν την μεγάλη έκπληξη και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 131-121 απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς. Ωστόσο, πέρα από το ματς, οι Νάγκετς έχασαν και τον Τζαμάλ Μάρεϊ.

Κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Μάρεϊ υπέστη διάστρεμμα στον δεξί αστράγαλο. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια, στη συνέχεια επέστρεψε και ολοκλήρωσε την περίοδο. Όμως, στο τελευταίο δωδεκάλεπτο δεν ήταν στον πάγκο της ομάδας του. Στον οργανισμό περιμένουν να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σημειώνεται πως οι Νάγκετς έχουν ήδη στα «πιτς» τους Άαρον Γκόρντον και Κρίστιαν Μπράουν.