Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ετοιμοπόλεμος» ο Μαντάρ, πιθανή η συμμετοχή του στο ματς με τη Βιλερμπάν

Ο Γιαμ Μαντάρ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο γόνατο και προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη στη Βουλγαρία.

Ο Ισραηλινός πλέι μέικερ, που πέρυσι είχε 14,4 πόντους, 4,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ ανά ματς με τη φανέλα της Χάποελ έκανε στην αρχή της σεζόν μια επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και στη συνέχεια ζήτησε τρεις εβδομάδες ξεκούρασης, για πρόβλημα στο γόνατο.

Τότε ο Δημήτρης Ιτούδης είχε αντιδράσει δημόσια, τονίζοντας πως ο παίκτης αγωνίστηκε ως τραυματίας στο EuroBasket, όμως ο Μαντάρ πράγματι πέρασε ακόμα 20 μέρες στα «πιτς».

Πλέον, ο 25χρονος γκαρντ έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του. Γι' αυτό και όπως αναφέρει το "Sports5", προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς στη Βουλγαρία, υπό τις οδηγίες του κόουτς Ιτούδη. Έτσι, η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Βιλερμπάν (4/12, 21:05) μοιάζει πιθανή.