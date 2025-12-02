Healthy Hoops 4ALL: Ολοκληρώθηκε σε οκτώ πόλεις ο πρώτος κύκλος εκδηλώσεων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά των οκτώ αθλητικών–εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του προγράμματος Healthy Hoops 4ALL (HH4ALL), που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) το προηγούμενο διάστημα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Οι εκδηλώσεις διήρκεσαν από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1 Νοεμβρίου 2025, λαμβάνοντας χώρα με τη σειρά στη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, την Ξάνθη, την Πάτρα, το Αγρίνιο, τον Κορυδαλλό και τη Νεμέα.

Σε κάθε εκδήλωση συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 6–14 ετών, τα οποία είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να μάθουν και να συνεργαστούν μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων, ομαδικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Συνολικά, πάνω από 1700 παιδιά (αγόρια και κορίτσια) συμμετείχαν στις εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις, ενώ κάθε φεστιβάλ οργανώθηκε από προπονητές της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης του προγράμματος Octopus Basketball, με τη στήριξη τοπικών σωματείων και την ενεργή παρουσία ακαδημαϊκών, δίνοντας έμφαση τόσο στην αθλητική δεξιότητα, όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Η καμπάνια «Φέρε τους φίλους σου», μέσω της οποίας οι προπονητές ενθάρρυναν τις αθλήτριες και τους αθλητές να προσκαλέσουν τους φίλους τους στις εκδηλώσεις, λειτούργησε ως καταλύτης για τη συμμετοχή περισσότερων παιδιών, δίνοντας έμφαση στο μήνυμα της κοινότητας, της συμμετοχής και του υγιεινού τρόπου ζωής συνολικά.

Πέρα από αμιγώς αθλητικά events, οι εκδηλώσεις Healthy Hoops 4 ALL αποδείχθηκαν πραγματικές γιορτές υγείας για τις τοπικές κοινότητες:

Μέσω του μπάσκετ, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά της φυσικής άσκησης, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενίσχυσαν την κοινωνική και κινητική ανάπτυξη τον παιδιών, ενώ προωθήθηκαν μηνύματα για υγιεινή διατροφή και ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Η πρωτοβουλία συνέβαλε σημαντικά στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για την παιδική παχυσαρκία, προβάλλοντας τον αθλητισμό ως εργαλείο και πλατφόρμα πρόληψης και ενδυνάμωσης.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Ο αθλητισμός αποτελεί την πιο υγιή διέξοδο για τα παιδιά, προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν και να προστατέψουν την υγεία τους. Το πρόγραμμα Healthy Hoops 4ALL, δεν αποτελεί απλώς μια σειρά από events που προήλθαν από τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και της UNICEF, αλλά μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να στείλει πολλαπλά μηνύματα, με αποδέκτες τα παιδιά, τις οικογένειές τους και εν γένει την κοινωνία. Το μπάσκετ, ως ένα άθλημα στη χώρα μας που αναδεικνύει συνεχώς αθλητές και αθλήτριες – πρότυπα για τη νεολαία μας, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για τη σύνδεση της άθλησης με την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας. Ως Υπουργείο Υγείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις που ενώνουν τον αθλητισμό με την πρόληψη, την υγεία και την κοινωνική συνοχή, προωθώντας παράλληλα έναν τρόπο ζωής που προστατεύει το μέλλον των παιδιών».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, δήλωσε σχετικά: «Σε κάθε πόλη που επισκεφθήκαμε είδαμε χαμόγελα, ενθουσιασμό και παιδιά που ανακάλυπταν τη χαρά της άθλησης. Αυτό είναι το Healthy Hoops 4ALL: μια μεγάλη γιορτή που ενώνει οικογένειες, κοινότητες και τον αθλητισμό σε ένα κοινό στόχο – να δώσουμε στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες να κινηθούν, να παίξουν και να μεγαλώσουν υγιείς. Ως ΕΟΚ είμαστε πραγματικά περήφανοι γι’ αυτή τη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF και συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια, ώστε κάθε παιδί στη χώρα να νιώσει ότι το μπάσκετ έχει μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους».

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Γασάν Χαλίλ, είπε: «Το Healthy Hoops 4ALL δείχνει πώς ο αθλητισμός μπορεί να στηρίξει την υγεία και την ευημερία των παιδιών. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Υγείας και την ΕΟΚ, δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες να κινηθούν, να διασκεδάσουν και να αναπτύξουν υγιείς συνήθειες. Είμαστε περήφανοι για την ανταπόκριση των τοπικών κοινοτήτων και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε κάθε παιδί να έχει ίσες ευκαιρίες για ένα υγιές μέλλον».

Η ψηφιακή πλατφόρμα Healthy Hoops 4All συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε δωρεάν θέσεις σε συλλόγους για παιδιά 6-14 ετών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο https://healthyhoops4all.basket.gr/

Η συνεργασία μεταξύ ΕΟΚ, UNICEF και τοπικών αθλητικών φορέων θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες με τον προγραμματισμό δράσεων για την ενίσχυση της αθλητικής υποδομής στις κοινότητες.

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της Παιδικής Παχυσαρκίας μέσω της προώθησης και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και σωματικής δραστηριότητας. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια σε αυτά και τις οικογένειές τους σε όλα τα επίπεδα όπως, ενδεικτικά, δωρεάν παρακολούθηση από διαιτολόγους-διατροφολόγους, υπηρεσίες συμβουλευτικής από παιδιάτρους, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Μάθετε περισσότερα στο https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης δράσης! Ας κάνουμε τον υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής μια ευχάριστη εμπειρία. Όλοι μαζί, για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα!

Σχετικά με τη UNICEF

Η UNICEF προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού, σε όλες μας τις δράσεις. Μαζί με τους εταίρους μας, δραστηριοποιούμαστε σε 190 χώρες και περιοχές για να μεταφράσουμε αυτή τη δέσμευση σε δράση, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα πλέον ευάλωτα και αποκλεισμένα παιδιά, προς όφελος όλων των παιδιών, παντού.

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