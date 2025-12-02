Πρόεδρος Σερβικής Ομοσπονδίας: «Δεν έχω ξαναδεί τον Ομπράντοβιτς τόσο αβοήθητο, δεν τον άκουγαν οι παίκτες»

Ο Νεμπόισα Τσόβιτς, πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «RTS»:

«Δεν έχω καμία πρόθεση να παρέμβω σε αυτό, αυτά είναι δικά τους θέματα που θα πρέπει να λύσουν μεταξύ τους. Για διάφορους λόγους, έχουμε ενδιαφέρουσες σχέσεις από την εποχή που ήμουν στον Ερυθρό Αστέρα.

Προειδοποίησα για κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν. Τι πρέπει να κάνουμε... Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι, αν δεν χρησιμοποιήσω κάτι άλλο, έχουν μπει στο μπάσκετ. Ας το λύσουν, θέλω να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση.

Πρέπει να πω ότι δεν έχω ξαναδεί πιο αβοήθητο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ήταν απλώς ανίσχυρος σε κάποια πράγματα, δεν το είδα αυτό, και κάποτε είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του όταν ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας.

Ήμασταν όλοι νεότεροι τότε. Αυτό που είδα δεν ήταν καλός οιωνός για μένα. Κυριολεκτικά έφτασε στο σημείο που οι παίκτες δεν τον άκουσαν, και το ερώτημα είναι αν τον βλέπουν καν. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ατμόσφαιρα, ας το δουν».