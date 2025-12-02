Η Αίγυπτος και η Ιαπωνία στέφθηκαν Πρωταθλήτριες καθώς οι Παγκόσμιοι Τελικοί του Red Bull Half Court φώτισαν το Ντουμπάι

Η Αίγυπτος και η Ιαπωνία κατέκτησαν τους τίτλους του 3on3 streetball μπροστά σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό του Ντουμπάι και χιλιάδες φιλάθλους.

Το ταχύτερο παγκοσμίως τουρνουά μπάσκετ 3on3 ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό φινάλε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καθώς οι Παγκόσμιοι Τελικοί του Red Bull Half Court διεξήχθησαν στο Ντουμπάι, με την Αίγυπτο να κατακτά τον τίτλο των ανδρών και την Ιαπωνία να θριαμβεύει στο γυναικείο αγώνισμα. Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε:

Σε δύο ημέρες γεμάτες δράση, 30 ομάδες από 18 χώρες αναμετρήθηκαν μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό στην πλατεία JumeirahEmiratesTowers. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε έξι γήπεδα με τοπική θεματολογία, τα οποία δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνη με έδρα τα ΗΑΕ, ενώ ένα διαδραστικό LED-γήπεδο παλλόταν με σχέδια εμπνευσμένα από γκράφιτι από προηγούμενες διοργανώσεις του Red Bull Half Court.

Στο ανδρικό τουρνουά, η Αίγυπτος στέφθηκε πρωταθλήτρια μετά από μια επιβλητική νίκη με 21–12 απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Ο τελικός των γυναικών αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολος, καθώς η Ιαπωνία επικράτησε της Αιγύπτου με 9–8 σε έναν αγώνα θρίλερ, κατακτώντας τον τρίτο τίτλο Red Bull Half Court από το 2022.

Ο Αιγύπτιος σταρ MohamedTaha, που κατέκτησε το βραβείο FILA MVP των ανδρών, δήλωσε,«δούλεψα σκληρά γι’ αυτό, αλλά όλα έγιναν χάρη στην ομάδα. Η ατμόσφαιρα ήταν τρελή, οι φίλαθλοι είχαν ξεσηκωθεί. Ένιωθες σαν να ήμασταν όλοι μια μεγάλη οικογένεια μέσα στο στάδιο.

Η KiriEnd της Ιαπωνίας, που αναδείχθηκε FILA MVP στις γυναίκες, πρόσθεσε, «είμαι τόσο χαρούμενη που φέρνω το τρόπαιο πίσω στην Ιαπωνία. Είμαστε πολύ περήφανες για την ομάδα μας. Διασκεδάσαμε απίστευτα, και αυτό έκανε τη νίκη ακόμα πιο ξεχωριστή».

Εκτός από τους χιλιάδες φιλάθλους που παρακολούθησαν το event, πλήθος διεθνών προσωπικοτήτων του μπάσκετ πρόσθεσε ακόμη περισσότερη λάμψη στο Ντουμπάι. Ο The Professor, ο θρυλικός streetballentertainer, γνωστός για τις δημιουργικές ντρίμπλες και τα viral βίντεο του, βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τον DušanBulut, τετράκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή World Tour και Ολυμπιονίκη.

Ο αστέρας της EuroLeagueDžananMusa, που πλέον αγωνίζεται επαγγελματικά στο Ντουμπάι, έκανε επίσης την εμφάνισή του και συμμετείχε στους πανηγυρισμούς. Όπως είπε, «δεν περίμενα αυτό το επίπεδο μπάσκετ και σκληράδας. Είδαμε απίστευτους αγώνες και χάρηκα πολύ που το έζησα εδώ στο Ντουμπάι».

Η σταρ της WNBA,ArikeOgunbowale, που επίσης βρέθηκε στο κατάμεστο γήπεδο, πρόσθεσε, «όλοι οι αγώνες ήταν υπερβολικά ανταγωνιστικοί, κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Είδαμε εξαιρετικές άμυνες και υπέροχα καλάθια. Ήταν τρομερά διασκεδαστικό να το παρακολουθείς. Αν είχα ήδη ζεσταθεί, θα ήθελα να μπω κι εγώ στο παιχνίδι».

Πέρα από την εντυπωσιακή δράση στο παρκέ, υπήρξαν πολλά ακόμη που διασκέδασαν το κοινό, με ένα droneshow να φωτίζει τον ορίζοντα πριν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής JetSuit, Kalfon, πετάξει πάνω από το LED-γήπεδο. Ακολούθησε μια εκρηκτική εμφάνιση από τον Αιγύπτιο ράπερ,MarwanMoussa, και τον Βιετναμέζο poppingicon, MT POP, νικητή του Red Bull DanceYourStyle World Final 2024».

Το τουρνουά ακολούθησε το γρήγορο φορμάτ 3on3 του Red Bull Half Court: 3 βασικοί παίκτες και 1 αλλαγή, χρονικό όριο 10 λεπτών ή μέγιστο 21 πόντοι. Το μπόνους “Own the Court” επιβράβευε τις ομάδες που κυριάρχησαν επιθετικά στη φάση των ομίλων. Μια τακτική ανατροπή πρόσθεταν δύο ειδικά σημεία για τρίποντα -κύκλοι τριών ποδιών τοποθετημένοι δύο μέτρα πίσω από το τρίποντο- προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό στο παιχνίδι.»

Από το ντεμπούτο του το 2021, το Red Bull Half Court έχει επαναπροσδιορίσει το παγκόσμιο streetball, φέρνοντας τους Παγκόσμιους Τελικούς σε Ρώμη, Κάιρο, Βελιγράδι και Νέα Υόρκη. Το Ντουμπάι 2025 προσθέτει ένα ακόμη τολμηρό κεφάλαιο στην κληρονομιά του τουρνουά, καθώς το Red Bull Half Court συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του urban αθλητισμού, της κουλτούρας και της δημιουργικότητας.

Η παγκόσμια κοινότητα του 3on3 στρέφει τώρα το βλέμμα της στο 2026 και στις Φιλιππίνες.όπου το Red Bull Half Court θα μεταφέρει τους Παγκόσμιους Τελικούς.