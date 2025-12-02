Η ελληνική κοινωνία περιμένει απάντηση: Πόσο θα κοστίσει το ΣΕΦ τελικά;

Μέσω σκόρπιων ανακοινώσεων με ποσά που δεν ανακοινώνονται πριν πληρωθούν, δεν γνωστοποιείται ποιος τα πληρώνει και δεν ενημερώνει κανείς για το ποια θα είναι η τελική σούμα, αυξάνεται η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου.

Η παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει συμφωνηθεί και ανακοινωθεί επισήμως. Με πανηγύρια και χαρές από την κυβέρνηση και τους «ερυθρόλευκους». Για τυπικούς λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία. Επειδή αν η εγκατάσταση είχε περάσει σε μια Α.Ε. τότε δε θα μπορούσε το κράτος να πληρώσει τα έργα στο Ειρήνης και Φιλίας.

Η διοίκηση του σταδίου και προσωπικά η Χριστίνα Τσιλιγγίρη ως πρόεδρος του ΣΕΦ, πανηγύριζαν για την τοποθέτηση νέας μονάδας ψύξης του κλειστού. Η οποία κόστισε 1,2 εκατ. ευρώ. Λεπτομέρεια: Κανείς δεν είπε σε ποιον κόστισε τόσο. Επειδή βολεύει να ειπωθεί πως αγοράστηκε κάτι καλό, αλλά δε βολεύει να μάθει ο κόσμος επίσημα πως ο ίδιος πλήρωσε για το γήπεδο που ήδη έχει συμφωνηθεί να παραχωρηθεί σε μια Α.Ε. ιδιοκτησίας αδερφών Αγγελόπουλων.

Στη συμφωνία παραχώρησης του ΣΕΦ, γινόταν λόγος γενικά και αόριστα για ενεργειακή αναβάθμιση και αναγκαίες συντηρήσεις κτιρίου. Αυτό που κανείς και ποτέ δεν έχει τολμήσει να ανακοινώσει στον κόσμο, είναι το κόστος και της ενεργειακής αναβάθμισης και των αναγκαίων συντηρήσεων του κτιρίου. Επίσης, ποιες ακριβώς είναι οι αναγκαίες συντηρήσεις; Γιατί στο τέλος μπορεί να μάθουμε πως μέχρι και η αλλαγή παρκέ θεωρείται «αναγκαία συντήρηση».

Δεν το αναφέρουμε τυχαία, η ΚΑΕ Ολυμπιακός μόλις ανέλαβε το ΣΕΦ προχώρησε σε βάψιμο του παρκέ. Δεν το άλλαξε, πληρώνοντας ένα κόστος που είναι αρκετών χιλιάδων ευρώ. Απλά το έβαψε διατηρώντας το παλιό.

Σε μια χώρα που στενάζει από τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει τους αγρότες στους δρόμους, τον κόσμο να βλέπει τα ψώνια πρώτης ανάγκης να αυξάνονται οι τιμές τους από βδομάδα σε βδομάδα, τα ενοίκια να είναι απλησίαστα ακόμη και σε παλιά σπίτια κακόφημων συνοικιών, δεν είναι δυνατόν να παίζεται ένα τέτοιο θέατρο παραλόγου για το κλειστό γήπεδο που παραδίδουν στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα όχι απλά δεν αναλύεται από πριν στον κόσμο, ποιος θα πληρώσει, τι θα πληρωθεί και τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία για την συμφωνία. Έρχεται και η πρόεδρος του ΣΕΦ να πανηγυρίζει για την… τεράστια επιτυχία να πληρωθεί 1.200.000. Και ένας Θεός ξέρει τι θα ακολουθήσει και πόσα θα πληρωθούν τελικά για να έχει έτοιμο γήπεδο ο Ολυμπιακός.

Μελανά σημεία έχουν υπάρξει και συζητηθεί σε πολλά θέματα που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις στη χώρα. Κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στο ΣΕΦ, δεν έχει υπάρξει. Δε συζητάμε για εύνοια ως προς την παραχώρηση έκτασης, ή τη βοήθεια για το χτίσιμο απ’ την αρχή μέσω κάποιων ποσών από την περιφέρεια. Εδώ βλέπουμε να ανακαινίζεται ένα κλειστό, χωρίς κανείς να μας λέει σε ποιο επίπεδο, τι ακριβώς θα γίνει και πόσο θα κοστίσει στους πολίτες.

Σε επίπεδο εγκαταστάσεων, πρόκειται για την μακράν μεγαλύτερη εύνοια του κράτους σε ένα τμήμα συλλόγου. Το ακόμη χειρότερο όμως, είναι η μυστικοπάθεια που τρομάζει. Επειδή όταν κάτι κρύβεται πριν γίνει, τότε δύσκολα δε θα σοκάρει μόλις γίνει και γίνει γνωστός ο λογαριασμός.

Αν η Χριστίνα Τσιλιγγίρη με το ΣΕΦ να παραχωρείται για 49 χρόνια δεν έχει κάποια ουσιαστική χρησιμότητα και σκοπεύει να κάνει σόου για να συγκεντρώσει ψήφους από τους Ολυμπιακούς, είναι ένα θέμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση και δεν ξεκαθαρίζει την κατάσταση η οποία συνεχίζει να… μυρίζει άσχημα, σε μια εποχή που το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι κάτι τέτοιο.

Το 1.200.000 αφορά μόνο τη μονάδα ψύξης. Ήδη έχουν πληρωθεί κι άλλα έργα μικρότερους κόστους. Ενώ ακολουθούν κι άλλα σαφώς ακριβότερα. Για να ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη κρατική εύνοια απέναντι σε ένα τμήμα συλλόγου. Κρατική περιουσία παραχωρείται, κρατικά ταμεία πληρώνουν ανακαίνιση, κρατική έκταση στην υπηρεσία μιας ΚΑΕ σε τοποθεσία… φιλέτο για τη χώρα. Βρείτε μας σε ποια άλλη ομάδα έχουν γίνει όλα αυτά με τη μία.

