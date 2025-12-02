Τσαλδάρης: «Με το πέρασμα του καιρού θα γίνονται ακόμα καλύτεροι οι δύο "αιώνιοι"»

Ο κόουτς Δημήτρης Τσαλδάρης «φιλοξενήθηκε» στo EOK WebRadio και έκανε το δικό του σχόλιο για τα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά είπε:

Για τη φετινή Ευρωλίγκα: «Γενικά τα παιχνίδια είναι πολύ ανταγωνιστικά. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι πως, λόγω των συνεχόμενων αγώνων, βλέπουμε σκορ τα οποία δεν είναι αντιπροσωπευτικά της δυναμικής των ομάδων. Για παράδειγμα, η Εφές Αναντολού έχασε με 36 πόντους από τη Μονακό, η Φενέρμπαχτσε στην αρχή της σεζόν είχε χάσει με μεγάλα σκορ επίσης. Υπάρχει αυτή η συνθήκη στα σκορ, βλέπουμε μεγάλες διακυμάνσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα ματς στην πλειοψηφία τους είναι πολύ ανταγωνιστικά και όλους μας κρατούν σε εγρήγορση».

Για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό: «Ο Παναθηναϊκός είχε τα προβλήματά του στην αρχή, αλλά βρήκε κάποιους παίκτες και κυρίως τον Φαρίντ που του έδωσε αυτό που έλειπε. Ταυτόχρονα κέρδισε χρόνο η ομάδα, ενσωματώθηκαν οι παίκτες και πήρε περισσότερα πράγματα που ταυτίζονται με τη φιλοσοφία του κόουτς Αταμάν. Ξεπέρασε ένα κακό ξεκίνημα και τώρα δείχνει ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, δε θεωρώ ότι έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει, όμως, να σταθούμε στο κομμάτι των απουσιών σημαντικών παικτών. Ο Φαλ ήταν πολύ σημαντικός παίκτης για τον τρόπο που παίζει η ομάδα, επιθετικά και αμυντικά. Συν τοις άλλοις, οι τραυματισμοί, η πρόσφατη ατυχία με τον Έβανς και γενικά η δυσκολία στην αγορά των παικτών δυσκολεύουν την κατάσταση. Ταυτόχρονα με αυτό, ωστόσο, καταφέρνει και παρουσιάζει την “ταυτότητά” του. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνονται και οι δύο ομάδες μας καλύτερες».

Για το αν αποτελεί παραπάνω κίνητρο για τους δύο «αιωνίους» ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα: «Και οι δύο ομάδες μετά την περσινή χρονιά είναι πιο… υποψιασμένες. Οι προπονητές, τα staff και οι άνθρωποι των δύο ομάδων είναι αρκετά έμπειροι και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Με τα όσα έγιναν πέρυσι πήραν κάποια κομμάτια και έγιναν σοφότεροι. Το “πρέπει” και η πίεση σε αυτές τις ομάδες είναι πάντα εκεί. Πόσο μάλλον όταν μια ομάδα νιώθει ότι το Final-4 γίνεται “σπίτι” της, που θεωρητικά αυτό της δίνει ένα boost παραπάνω».

Για τις αρκετές αλλαγές προπονητών έως τώρα στη διοργάνωση: «Στο κομμάτι των εθνικών πρωταθλημάτων ή των άλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων είναι πολύ συχνό κάποιος προπονητής ν’ απομακρύνεται. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο συχνό στην Ευρωλίγκα. Παρ’ όλα αυτά, τη φετινή σεζόν βλέπουμε πως υπάρχει ένα “κύμα” αποχωρήσεων προπονητών, όπως του Κοκόσκοβ, του Ομπράντοβιτς, του Σφαιρόπουλου. Υπάρχει μια τάση στην Ευρωλίγκα οι προπονητές να αλλάζουν εύκολα. Το κατά πόσο μια ομάδα θα παρουσιαστεί διαφορετική θα φανεί σε βάθος χρόνου. Ναι μεν μπορεί μια αλλαγή να φέρει πρόσκαιρα μια βελτίωση σε 1-2 ματς, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά πάντα είναι η ομοιογένεια και η βάση που έχει στους παίκτες η κάθε ομάδα».