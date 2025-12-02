Ο Ντόντσιτς έβαλε 38 πόντους κι ανέλαβε την ευθύνη της ήττας: «Εγώ φταίω»

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει καταλάβει απόλυτα τον ρόλο του ηγέτη που έχει στους Λέικερς και φάνηκε μετά το παιχνίδι με τους Μάβερικς.

Ο Σλοβένος άσος τελείωσε την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Ντάλας με 38 πόντους, όμως αμέσως μετά στις δηλώσεις του ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η ευθύνη είναι δική μου. Δεν επιτρέπεται να κάνω 9 λάθη σε έναν αγώνα. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο αντί να πάρω κάποια σουτ προσπάθησα να μοιράσω την μπάλα, αλλά και πάλι δεν γίνεται να κάνω τόσα λάθη.

Η άμυνα των Σανς ήταν κάπως διαφορετική, μου επέτρεπε να σκοράρω αλλά μου περιόρισε την δημιουργία για τους συμπαίκτες μου και αυτό σίγουρα μάς μπέρδεψε λίγο».