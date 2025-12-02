Άρης Betsson: Άπαντες παρόντες πλέον στην προετοιμασία ενόψει Κλουζ

Επιστρέφει στην καθημερινότητα ο Άρης και με πλήρη σύνθεση, καθώς ενσωματώνονται πλέον και οι τρεις διεθνείς στην προετοιμασία για το ματς της Πέμπτης με την Κλουζ.

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ βρισκόταν ούτως ή άλλως στη Θεσσαλονίκη συμμετέχοντας στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών κόντρα στη Ρουμανία, όπου είχε και πολύ καλή απόδοση.

Ο Ντάνιελ Άντζουσιτς επέστρεψε χθες στη Θεσσαλονίκη μετά τα δύο νικηφόρα παιχνίδια της Σερβίας απέναντι σε Ελβετία και Βοσνία, έχοντας αγωνιστεί και στα δύο.

Σήμερα, επίσης επιστρέφει και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά από απουσία δέκα ημερών λόγω των υποχρεώσεων του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Πολωνίας. Και αυτός κατάφερε να πετύχει το 2/2 με την ομάδα του.

Έτσι, ο Άρης θα μπει σήμερα στις προπονήσεις με σχεδόν πλήρες ρόστερ και για την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Κλουζ την προσεχή Πέμπτη για το Eurocup. Μοναδικό ερωτηματικό αποτελεί ο Μπριν Φορμπς, ο οποίος συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα αλλά και θεραπείες για ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο και το πιθανότερο είναι να μείνει εκτός και αυτής της αναμέτρησης.