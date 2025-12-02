Τρομερό σκηνικό: Ο Γιάννης έδειχνε τις πληγές του και ικέτευε για ένα φάουλ! (vid)

Tρομερό σκηνικό στην Ουάσινγκτον, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για ακόμα μία φορά να δέχεται σκληρά μαρκαρίσματα και να ικετεύει για ένα φάουλ.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς στην πρώτη περίοδο στην αναμέτρηση κόντρα στους Ουίζαρντς είδε τον πρώην συμπαίκτη του και κουμπάρο του, Κρις Μίντλετον, να του κάνει φάουλ αφού έβαλε το καλάθι, αλλά τους διαιτητές να μην σφυρίζουν τίποτα.

Έτσι ο Γιάννης πήγε προς το μέρος της Ντάνικα Μόσερ και της έδειχνε τις πληγές που είχε στο σώμα του από τα μαρκαρίσματα, ικετεύοντας για ένα φάουλ!

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